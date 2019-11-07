扯！印度廉航飛機窗裂 僅用透明膠帶貼上...

薩卡蘭5日搭乘廉價航空公司「香料航空」飛往新德里，他在飛行過程中發現，身旁的機窗竟然有條長長的裂紋，上面還貼著透明膠帶當作補強，可見航空公司對飛行安全敷衍了事，令薩卡蘭感到相當憤怒。（圖擷取自Twitter「Hariharan Sankaran」）

2019-11-07 21:41:54

〔即時新聞／綜合報導〕印度男子薩卡蘭（Hariharan Sankaran）日前搭乘印度廉航「香料航空」（SpiceJet）從孟買飛往新德里，他在飛航途中發現，座位旁的窗上竟遍布放射狀的裂痕，而且還貼上透明膠帶「補強」，令他驚惶不安，憤而拍照上傳並客訴。

綜合媒體報導，薩卡蘭5日搭乘廉航「香料航空」飛往新德里時，他在半空中發現身旁窗玻璃竟然有條長長的裂紋，上面還貼著透明膠帶作為補強，可見航空公司對飛行安全敷衍了事，令薩卡蘭感到相當憤怒，之後他將其拍下後分享到推特上，並不滿地表示，「這不是很重大的飛安問題嗎？」

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薩卡蘭在抵達目的地後向「香料航空」投訴，該間航空公司也很快發表公開聲明，對此次的飛安漏洞表示，「安全是我們最關心的問題，公司會保證乘客的飛行安全，我們會向相關人員釐清責任，並採取必要措施。造成您的不便，我們深表遺憾。」

根據外媒報導，飛機飛上1萬英呎（約3048公尺）高空時，為了提供乘客足夠的氧氣，機艙內部必須要增壓，然而，若機窗在飛航過程中破裂，機艙內將會失壓使得機內氣體從破洞處洩出，並將機內乘客吸出窗外。

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