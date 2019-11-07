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北韓2男殺16人越界被捕 南韓首次經板門店驅逐出境
2019-11-07 19:31:00
〔即時新聞／綜合報導〕南韓今（7）日下午首度透過板門店驅逐越界南下的2名北韓居民，官員表示，這2名男子涉嫌殺害16人，不屬於庇護對象，經協商後決定驅逐出境。
《韓聯社》報導，南韓統一部發言人李相旻表示，這2名20多歲北韓男子涉嫌在東部海域北方界線（NLL）附近海域殺害同一漁船上的16名船員後，把屍體拋出船外後逃逸。
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2名男子週六在北方界線海邊被捕5天後，今日下午2時10分，南韓政府通過邊境板門店將2人送還北韓，這也是南韓首次通過板門店驅逐北韓居民。
李相旻表示，由於2人涉嫌殺人重罪，不屬於政治犯和庇護對象，可能對南韓人造成威脅，不能被視為國際法上的難民，經政府部門協商決定將其驅逐。2人所乘坐的漁船將於8日送還北韓。
官員表示，南韓海軍花了幾天的時間才逮到2人，他們試圖越界進入南韓後逃逸；他們在接受調查時承認殺人拋屍，最初想回北韓，但另名涉案人抵達北韓港口時被抓，因此決定逃亡。