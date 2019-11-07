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港保安局長稱報警專線遭「濫用」 學者怒譙：是市民集體求救

香港保安局局長李家超6日指稱，721白衣人血洗元朗事件，當晚「999報案服務」被濫用，有人意圖刻意滋擾、癱瘓警方運作。對此，香港語言學者歐陽偉豪（Ben Sir）駁斥，「1個市民打2萬次999，是濫用；2萬個市民打1次999，是集體向警方叫救命」。圖為元朗721一群白衣人圍繞著市民爆打。（美聯社）

香港保安局局長李家超6日指稱，721白衣人血洗元朗事件，當晚「999報案服務」被濫用，有人意圖刻意滋擾、癱瘓警方運作。對此，香港語言學者歐陽偉豪（Ben Sir）駁斥，「1個市民打2萬次999，是濫用；2萬個市民打1次999，是集體向警方叫救命」。圖為元朗721一群白衣人圍繞著市民爆打。（美聯社）

2019-11-07 22:31:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港721元朗白衣惡煞無差別襲擊市民事件中，眾多市民指出撥打報案電話求救，卻遇到無法接通、甚至撥通後即遭掛斷的情況。香港保安局局長李家超6日指稱，當晚「999報案服務」被濫用，有人意圖刻意滋擾、癱瘓警方運作。對此，香港語言學者歐陽偉豪（Ben Sir）駁斥，「1個市民打2萬次999，是濫用；2萬個市民打1次999，是集體向警方叫救命」。

綜合港媒報導，香港保安局局長李家超昨（6）日針對「721元朗事件」發言，表示當晚新界區999報案中心接獲了高達24000個求助電話，是平常的100倍，還稱當晚警車3次巡邏元朗「雞地」，均無發現任何破壞社會安寧行為，更批評當晚「濫用」報案服務的情況非常嚴重，指稱有人「刻意滋擾」、「癱瘓999報案服務」。

對此，香港學者歐陽偉豪今在臉書發文駁斥如此說法，表示「1個市民打2萬次999，是濫用；2萬個市民打1次999，是集體向警方叫救命」。而李家超卻將市民「集體向警方叫救命」的求救訊號稱作濫用社會資源，才是濫用「濫用」一詞的實例。

最後，歐陽偉豪更怒譙，身居高官的李家超如此發言，每個月領國家30萬元，才是「濫用公帑」。

香港元朗7月21日發生白衣人毆打身著黑衣的反送中示威者，而後無差別攻擊香港市民。（路透）

香港元朗7月21日發生白衣人毆打身著黑衣的反送中示威者，而後無差別攻擊香港市民。（路透）

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