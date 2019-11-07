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驚！深海機器人下潛海底 赫見巨大八爪黑影...

潛水機器人著陸後，一打開探照燈，赫然發現一有個巨型八爪黑影輪廓浮現在身後。（圖擷自NOAA Office of Ocean Exploration and Research臉書）

潛水機器人著陸後，一打開探照燈，赫然發現一有個巨型八爪黑影輪廓浮現在身後。（圖擷自NOAA Office of Ocean Exploration and Research臉書）

2019-11-07 16:40:25

〔即時新聞／綜合報導〕為了探索未知深海，科學機構運用潛水機器人直闖海底，來探勘地貌，當潛水機器人開燈照在海床上時，卻意外浮出一個巨型八爪黑影，原來潛水機器人的背後有一隻深海大烏賊正窺視著它。

NOAA海洋探索與研究辦公室（NOAA Office of Ocean Exploration and Research）臉書近日分享一張深海探索的照片，為了探索海底地貌，他們派出新型遠程探測潛艇「深淵發現者」（Deep Discoverer）下潛至海床上，當「深淵發現者」著陸後，一打開探照燈，赫然發現巨型八爪黑影輪廓浮現在身後，NOAA表示：「有沒有一種被監視的感覺？」

這張深海照片引發網友議論，紛紛表示這影像讓人毛骨悚然，有人說這烏賊顯然對於這機器相當好奇，而有網友根據這個影子與潛水機器人的比例推算出，這隻巨大的深海大烏賊身長可能高達30英尺（約9.14公尺）。

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