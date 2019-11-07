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防遊戲成癮！中國實施未成年「電玩宵禁」

中國宣布實施青少年的「電玩宵禁」與「課金限制」。（路透）

中國宣布實施青少年的「電玩宵禁」與「課金限制」。（路透）

2019-11-07 14:48:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近年大力批評「電玩遊戲」可能對青少年產生不適當的影響，因此在日前公布新政策，限制青少年玩家花費在遊戲上的「時間及金錢」。

《BBC》報導，中國政府日前宣布實施青少年的「電玩宵禁」，18歲以下的玩家將被禁止在晚上10點到早上8點間上線玩遊戲，且在平日只能玩90分鐘，假日則限制為3小時。

不僅宵禁，連消費都有限制，8到16歲的玩家每月最多只能花費人民幣200元（約新台幣880元），而16到18歲玩家最多能花費人民幣400元（約新台幣1700元）。

去年，世界衛生組織首度將「遊戲成癮」視為精神疾病的一種，中國近來也大力批評電玩遊戲會對青少年產生負面影響，去年建立遊戲監管機構後，對利潤豐厚的遊戲產業造成打擊。據統計，中國是世界上第2大的遊戲市場，由於中國對遊戲產業的監管日益嚴格，讓美國今年的遊戲收入首次超過中國。

中國政府將與執法部門合作，建立一個統一的識別系統，讓所有遊戲平台都能使用該系統，讓玩家通過驗證身分和年齡的關卡。

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