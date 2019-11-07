悚！自家院子驚現熔岩管直通地底 男子失足墜入慘死

圖為2018年夏威夷奇勞亞火山噴發時，岩漿河流經當地民宅時的資料畫面。（路透）

2019-11-07 13:13:51

〔即時新聞／綜合報導〕夏威夷近日傳出駭人慘劇，當地一名老人失蹤多日，警方獲報後前往其住處搜查，不料竟在院子發現一個直插入地底的「熔岩管」，並在約22英尺（將近7公尺）深的洞內發現老人的屍體。

據《CNN》報導，夏威夷考馬納（Kaumana）一名年長男子獨自居住，警方週一（4日）接獲通報，稱其已多日未出現於人前，遂趕往他的住所了解情況。現場員警在老人的院子發現一塊看上去與眾不同的區域，經調查後發現，在淺淺的軟土層下，赫然就是一個巨大的天然熔岩管。

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由於懷疑男子就在軟土下方，救援人員迅速爬入熔岩管，果然在距離地表約22英尺深的管內找到死者，並將其送至鄰近的希洛醫療中心，據稱，男子被發現時已死亡多時。

警方初步研判，男子摔落時疑正在院子修剪樹枝，詎料一時不慎失足摔入熔岩管內，據稱，按本週二（5日）出爐的驗屍報告，死者死因是從高處墜地重傷致死，初步排除他殺可能。

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