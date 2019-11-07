為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

關係緊張中 土耳其總統定13日訪美 川普稱期待兩人會面

土耳其總統艾爾段確定11月13日與總統川普在美國華府會面。（法新社）

土耳其總統艾爾段確定11月13日與總統川普在美國華府會面。（法新社）

2019-11-07 12:57:12

〔即時新聞／綜合報導〕最近因出兵敘利亞庫德族，與美國產生摩擦的土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），確定下週的訪美行程，11月13日與總統川普在華府會面，就區域安全問題交換意見，川普也在推特上證實此事，並稱「期待下週三與艾爾段的會面」。

綜合外媒報導，原本艾爾段可能取消訪美行程，以抗議美國眾議院10月29日以壓倒性票數承認，鄂圖曼土耳其帝國對亞美尼亞人的屠殺是種族滅絕。不過土耳其官員昨日（6日）表示，訪美行將如期進行，且艾爾段已經與川普進行熱線，初步就土敘邊境問題、掃蕩伊斯蘭國（IS）等事交換意見。

土耳其消息人士稱，儘管美國國會對土耳其出兵敘利亞、購買俄羅斯S-400防空飛彈系統感到憤怒，且土國也覺得川普政府立場反覆，但川普與與艾爾段間仍有著「緊密的聯繫」。川普則是在推特發文說，已經在電話中與艾爾段討論IS、土敘邊境、庫德族等議題，並「期待下週三與艾爾段在白宮的會面」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
庫德族同意撤出後 土耳其籲敘利亞軍離開邊境
2019-10-20 11:42

庫德族同意撤出後 土耳其籲敘利亞軍離開邊境
不只活捉姊姊 土耳其總統：IS巴格達迪妻子也抓到了
2019-11-06 22:51

不只活捉姊姊 土耳其總統：IS巴格達迪妻子也抓到了
媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手

媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手
土耳其與敘利亞邊境交火！ 土軍1死5傷
2019-10-28 13:09

土耳其與敘利亞邊境交火！ 土軍1死5傷
稱敘土邊境達成永久停火 川普對土耳其解除制裁
2019-10-24 10:30

稱敘土邊境達成永久停火 川普對土耳其解除制裁
親中！土耳其硬推「中國化」 引爆國內公民不服從運動
2019-10-23 13:00

親中！土耳其硬推「中國化」 引爆國內公民不服從運動
土俄達成協議！庫德民兵後撤30公里 土國戰果獲維持
2019-10-23 07:06

土俄達成協議！庫德民兵後撤30公里 土國戰果獲維持

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播