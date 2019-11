關係緊張中 土耳其總統定13日訪美 川普稱期待兩人會面

2019-11-07 12:57:12

〔即時新聞/綜合報導〕最近因出兵敘利亞庫德族,與美國產生摩擦的土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan),確定下週的訪美行程,11月13日與總統川普在華府會面,就區域安全問題交換意見,川普也在推特上證實此事,並稱「期待下週三與艾爾段的會面」。

綜合外媒報導,原本艾爾段可能取消訪美行程,以抗議美國眾議院10月29日以壓倒性票數承認,鄂圖曼土耳其帝國對亞美尼亞人的屠殺是種族滅絕。不過土耳其官員昨日(6日)表示,訪美行將如期進行,且艾爾段已經與川普進行熱線,初步就土敘邊境問題、掃蕩伊斯蘭國(IS)等事交換意見。

土耳其消息人士稱,儘管美國國會對土耳其出兵敘利亞、購買俄羅斯S-400防空飛彈系統感到憤怒,且土國也覺得川普政府立場反覆,但川普與與艾爾段間仍有著「緊密的聯繫」。川普則是在推特發文說,已經在電話中與艾爾段討論IS、土敘邊境、庫德族等議題,並「期待下週三與艾爾段在白宮的會面」。

Just had a very good call with President @RTErdogan of Turkey. He informed me that they have captured numerous ISIS fighters that were reported to have escaped during the conflict – including a wife and sister of terrorist killer al Baghdadi….