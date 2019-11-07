饒舌歌手T.I.自曝 每年帶女兒驗處女

美國饒舌歌手T.I.自曝每年都會強迫女兒去婦科「驗處女」，引發軒然大波。（圖擷取自T.I.臉書）

2019-11-07 12:53:38

〔中央社〕美國饒舌歌手T.I.自曝每年都會強迫女兒去婦科「驗處女」，引發軒然大波。

拿過葛萊美獎的T.I.昨天在podcast節目Ladies Like Us爆料，現年18歲的女兒Deyjah Harris每年生日過後，都會被他帶到醫生那兒「檢查處女膜」。

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T.I.告訴主持人：「通常像是（生日）派對的隔天，她很開心在看禮物，我會貼張紙條在門上：『婦科，明天9：30』。」

T.I.表示，Deyjah Harris每年驗處女的作法，是在她16歲生日過後開始。Deyjah Harris還被要求簽同意書，讓醫生可以向T.I.說明報告結果。

T.I.的話在社群媒體瘋傳之後，今天下午這集節目已經下架。社群媒體上有網友譴責T.I.的行為、擔心Deyjah Harris，有人說「緊盯女兒處女膜是相當粗暴的作法，參與這種行為的醫師應被撤銷執照」。

婦科醫師、同時也是暢銷書作家的甘特（Jennifer Gunter）則說，檢查處女膜只是「噁心的父權意識作祟」。

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