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活不久了？ 美官員嗆聲：巴格達迪接班人是無名小輩

伊斯蘭國日前證實巴格達迪（見圖）的死訊，並宣布新任領導人為阿比·易卜拉欣·哈希米·古拉希。（美聯社）

伊斯蘭國日前證實巴格達迪（見圖）的死訊，並宣布新任領導人為阿比·易卜拉欣·哈希米·古拉希。（美聯社）

2019-11-07 11:16:49

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）創始者與首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）日前被美軍特種部隊擊殺，伊斯蘭國隨後宣布阿比·易卜拉欣·哈希米·古拉希（Abi Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi）為新任領導人。一名美國高層官員說，伊斯蘭國新領袖只不過是無名小輩，但也活不久了。

《法新社》報導引述一名美國高層官員表示，監控伊斯蘭國社交媒體的資料顯示，即使是追隨者也對古拉希所知甚少，誰都不知道他的出身，好像他是個無名之輩（nobody）。該名官員說，「我們對他雖然有一點了解，但是不多，以至於沒有留下印象。」

該名美國官員指出，「如果他在伊拉克或者敘利亞，我們不認為他還能在這個世界上活多久了。」這名官員拒絕提供進一步的細節，包括像巴格達迪一樣，古拉希是否曾經被美軍拘留等細節。

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