為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

世界最高價！日本「五輝星」螃蟹 單隻139.5萬元落槌

日本鳥取縣今日舉行日本海冬季美食楚蟹（又稱松葉蟹）拍賣。（彭博社）

日本鳥取縣今日舉行日本海冬季美食楚蟹（又稱松葉蟹）拍賣。（彭博社）

2019-11-07 10:31:27

〔即時新聞／綜合報導〕時序來到深秋，也是螃蟹捕獲的季節，日本螃蟹產量居冠的鳥取今（7日）舉行螃蟹拍賣會，一隻被評為最高等「五輝星」的螃蟹以500萬日圓（約新台幣139.5萬）的價格落槌，是目前已知世界最高價螃蟹。

日本《共同社》報導，禁漁令在6日解除，日本鳥取市的螃蟹季展開，當地鳥取港今舉行螃蟹拍賣會，一隻被認定為鳥取縣的最頂級品牌「五輝星」螃蟹以單隻500萬日元的價格落槌，打破去年200萬日圓（約新台幣54萬元）的紀錄，此次螃蟹拍賣價是目前全球已知最高價的螃蟹。

「五輝星」螃蟹評級相當嚴格，需符合甲殼寬大小要達13.5公分以上、重量要達1.2kg以上、蟹腳需全部齊全、顏色鮮豔、身體飽滿等5大條件，平均1000隻螃蟹，才會有1隻「五輝星」。

鳥取縣漁業部門表示，由於當地去年氣候適宜，漁業發展良好，估計會超過分配給該縣的捕撈量，報導指出，自去年12月10日以來，該縣可捕撈螃蟹的大小和數量一直受到限制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

猴塞雷！日本「五輝星」楚蟹 1隻拍出近54萬台幣 - 自由財經
日本2滑翔翼搶著陸點互撞 女大生駕駛重傷昏迷
2019-10-27 22:08

日本2滑翔翼搶著陸點互撞 女大生駕駛重傷昏迷
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區
日本鳥取6.6地震 22人受傷、295幢房屋受損
2016-10-23 15:50

日本鳥取6.6地震 22人受傷、295幢房屋受損
日本鳥取縣6.6強震 白壁土藏群古蹟受損
2016-10-21 15:12

日本鳥取縣6.6強震 白壁土藏群古蹟受損

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播