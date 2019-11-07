世界最高價！日本「五輝星」螃蟹 單隻139.5萬元落槌

日本鳥取縣今日舉行日本海冬季美食楚蟹（又稱松葉蟹）拍賣。（彭博社）

2019-11-07 10:31:27

〔即時新聞／綜合報導〕時序來到深秋，也是螃蟹捕獲的季節，日本螃蟹產量居冠的鳥取今（7日）舉行螃蟹拍賣會，一隻被評為最高等「五輝星」的螃蟹以500萬日圓（約新台幣139.5萬）的價格落槌，是目前已知世界最高價螃蟹。

據日本《共同社》報導，禁漁令在6日解除，日本鳥取市的螃蟹季展開，當地鳥取港今舉行螃蟹拍賣會，一隻被認定為鳥取縣的最頂級品牌「五輝星」螃蟹以單隻500萬日元的價格落槌，打破去年200萬日圓（約新台幣54萬元）的紀錄，此次螃蟹拍賣價是目前全球已知最高價的螃蟹。

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「五輝星」螃蟹評級相當嚴格，需符合甲殼寬大小要達13.5公分以上、重量要達1.2kg以上、蟹腳需全部齊全、顏色鮮豔、身體飽滿等5大條件，平均1000隻螃蟹，才會有1隻「五輝星」。

鳥取縣漁業部門表示，由於當地去年氣候適宜，漁業發展良好，估計會超過分配給該縣的捕撈量，報導指出，自去年12月10日以來，該縣可捕撈螃蟹的大小和數量一直受到限制。

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