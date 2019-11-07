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近20年來首見！ 科學家發現前所未見新種愛滋病毒

科學家發現了一種全新的HIV病毒株，為過去近20年首見。此為示意圖。（歐新社）

科學家發現了一種全新的HIV病毒株，為過去近20年首見。此為示意圖。（歐新社）

2019-11-07 11:07:35

〔即時新聞／綜合報導〕民間俗稱的愛滋病毒其實是人類免疫缺乏病毒（HIV），曾在上世紀襲捲全球，一度讓愛滋病（AIDS）被稱為「20世紀黑死病」，最新一份研究報告中，科學家發現了一種全新的HIV病毒株，為過去近20年首見。

根據《CNN》報導，由美國雅培公司（Abbott Laboratories）與密蘇里大學（University of Missouri）合力進行的研究報告，週三發表在《後天性免疫缺乏症候群》期刊上，科學家發現一種HIV-1群M型的新病毒株，未來將積極研究、掌握其特性，以確保用於檢測該病的方式不致出現漏洞。

該報告共同作者、雅培公司首席科學家羅傑絲（Mary Rodgers）表示，這次發現對診斷測試而言是真正的挑戰，該團隊在努力尋找新的病毒株的同時還需持續掌握正在散播的病毒株，以便準確地該疾病做出正確檢測。

美國國家過敏及傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases，NIAID）所長福希博士（Dr. Anthony Fauci）則表示，目前已知的治療方式可以有效抵抗這次發現的新病毒株，呼籲民眾無須過度擔憂。

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