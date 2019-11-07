中共四中全會爆秘辛 1高官離奇死亡 閉幕式緊急移師他處

中共重慶市委副書記任學鋒離奇死於中共四中全會期間的京西賓館。（圖擷取網路）

2019-11-07 09:49:32

〔即時新聞／綜合報導〕中共於10月28日到31日舉行的十九屆四中全會，全程封閉式會議，層層監控保密，不過，在最後一天（10月31日）還是發爆發1位與會官員離奇死亡，整個閉幕式緊急從原訂的京西賓館移師到「人民大會堂」。四中全會「權鬥慘烈」傳言滿天飛。

綜合媒體報導，死於中共四中全會會期中的官員是中共重慶市委副書記任學鋒，等於是重慶市的第三把手，典型地方高官，中共官媒在11月3日晚間接近午夜才公布任學鋒「病逝」消息，不過，隨即流傳出他是在京西賓館7樓墜樓死亡，有海外觀察員懷疑他是「被自殺」，死因不單純，很可能跟中南海慘烈權鬥有關。

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這個超過500人大會的中共高層會議，因此緊急換地點舉辦閉幕式，即使官方沒有承認，但從央視側錄的閉幕式典禮中，眼尖網友發現，地點是人民大會堂。

任學鋒死亡引發各種揣測，就中共處理後事過程就疑點重重，先是死訊公布是在死後第4天，又在公布後數小時就進行火化，但火化儀過程又嚴格保密，甚至在官方公布的北京昌平殯儀館內，竟然在該時段內所有的監視系統全部關閉，使得火化過程被懷疑並非真的進行、或是有其他內情。

另有訊息指出，任學鋒後事處理是由重慶常務副市長吳存榮負責，並非任學鋒家屬，且外界無法跟任學鋒家屬取得連繫，疑似遭到軟禁，但無法獲得官方證實。

任學鋒之死，謠言滿天飛，有說死於權鬥，曾得罪中共國家主席習近平，而遭到整肅，也有說法是在去年離任廣東時，疑捲入P2P非法集資案而被舉報。

任學鋒是南開大學管理學博士，曾任天津副市長，2014年8月主政廣州，後來升任廣東省委副書記兼廣州書記，去年10月才被平調到重慶市任副書記。

中共四全中會十月底在京西賓館舉行，全程保密。（法新社）

中共四全中會十月底在京西賓館舉行，全程保密。（法新社）

中共四全中會十月底在京西賓館舉行，後因一位官員離奇死亡後，閉幕式傳移師人民大會堂。（美聯）

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