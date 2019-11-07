針對香港問題 馬克宏當面告訴習近平：要多克制及對話

法國總統馬克宏（左）訪中，與中國國家主席習近平（右）會談。（法新社）

2019-11-07 06:54:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭延燒，受到國際關注，法國總統馬克宏在結束訪中行程的最後一場記者會中，挑明他曾多次與中國國家主席習近平談到香港局勢，強調要多對話、克制才能降低動亂，不過，他沒有透露習近平的回應。

綜合媒體報導，馬克宏於本月4日到訪中國，並於習近平展開雙邊會談，於本月6日結束行程離開中國，在他離開北京的最後一場記者上，回應記者詢時指出，他曾跟跟習近平多次談到香港動亂，且告訴習近平，要多對話才能降低動亂局勢。

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由於之前北京方面曾警告，香港及新疆問題都是中國內政問題，不是中法外交領域等於告訴馬克宏別插手香港，馬克宏仍然在與習近平會談時，提及香港問題，他表態，立場是關切及支持所有在香港生活的法國同胞，也就是以這個立場跟習近平對話，並希望習近平能夠多對話、克制，才能降低動亂局勢。

至於新疆問題，馬克宏沒有提及他是否向習近平提出關切。

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