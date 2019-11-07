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安全考量決定不維修 日本120節泡水車廂全數報廢

北陸新幹線泡水的120節車廂將全數報廢。（路透）

北陸新幹線泡水的120節車廂將全數報廢。（路透）

2019-11-07 06:49:59

〔即時新聞／綜合報導〕今年第19號颱風「哈吉貝」造成東日本慘重災情，JR東日本的長野新幹線車輛中心更有120節「北陸新幹線」車廂因此泡水，JR東日本社長深澤佑二昨日召開記者會表示，北陸新幹線泡水車廂有10列共120節車廂將全數廢棄。

根據日本《共同社》報導，此次120節泡水車廂中包括JR東日本所擁有的E7系8列96節車廂，加上JR西日本的W7系2列24節車廂，深澤佑二指出，由於泡水列車的車部底盤內部有水滲入，考慮到列車安全性及穩定性，「新造會比維修更加合理」。

至於未來該如何防止泡水意外再度發生，深澤佑二表示未來因惡劣天氣導致停駛時，會詳細告知列車提前避難對時刻表造成的影響，同時也要檢討車輛中心的硬體設施。

目前北陸新幹線採行由22列列車編排的臨時時刻表，和災前的30列數量相比仍然短缺，未來北陸新幹線在11月底將新增1列新造的E7系列車，藉此恢復目前班次減少1成的東京-金澤段直達區段，明年3月底還會新增3列新造列車，共使用26列恢復正常時刻表，針對跨年及春季旅遊旺季所加開的臨時班次仍在調整中。

針對過去因改用E7系列而計劃報廢的上越新幹線雙層E4系列車，深澤佑二表示目前正在討論延長使用等方法。

JR東日本社長深澤佑二指出，將檢討車輛中心的硬體設施。（法新社）

JR東日本社長深澤佑二指出，將檢討車輛中心的硬體設施。（法新社）

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