30分鐘快聚快散達標 香港「快閃」抗爭阻警佈防

5日晚間響應「全民V煞日」的香港示威者，在尖沙咀聚集，抗議港府實施滿一個月的「禁蒙面法」。（法新社）

2019-11-06 22:36:21

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港網上號召5日「全民V煞日」抗爭集會，除了抗議香港政府實施「禁蒙面法」滿一個月，主要用意在於測試「快閃」抗爭模式。有別於之前多場行動事先公佈地點，這次號召者直到當天示威行動展開前30分鐘才公佈詳細地點，避免警方提早佈防。

網路號召的「全民V煞日」行動，事前僅公佈行動範圍在九龍西區，當天晚間6時才在「連登」（LIHKG）網路論壇宣佈在尖沙咀，晚間7點30分再公佈確切集會地點為尖沙咀東部、漆咸道南附近的市政局百週年紀念花園，8時開始、30分鐘後解散。

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約400到500名戴著「V煞」（V怪客）面具的示威者在號召的時間聚集，高喊「五大訴求」、「解散警隊」等口號。聽到警方已經出動後，示威者開始在金馬倫道等週邊道路設下路障，阻礙交通，沿路搗毀被視為挺中的「優品360」、「紅磡冰室」等「藍店」。這些行動持續1個多小時，直到暢運道、漆咸道南路口遇到警方佈署的鎮暴警力和水砲車才遭遇阻力。

警方多次發射水砲，示威者隨即四散，兵分多路「你追我跑」，有的躲進理工大學，另一路人馬號召轉戰旺角，在彌敦道上也遇鎮暴警力攔查。晚間10點過後，示威者多半已離開尖沙咀，當晚行動共有7人被捕。

一名示威者說，5日行動主要目的是測試新戰術，「我們想看看能多快速號召、動員支持者，警方要花多久時間開始追捕我們」。「連登」網事後討論認為，這種新模式可以減少警方佈防時間，抗爭者可達成「快聚、快完成目標、快散」。

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