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約旦觀光古城遭刀襲 傳8傷2人命危

約旦旅遊勝地傑拉什（Jerash）古城今（6）日發生刀襲事件，8人遭刺傷。（法新社）

約旦旅遊勝地傑拉什（Jerash）古城今（6）日發生刀襲事件，8人遭刺傷。（法新社）

2019-11-06 23:14:44

〔即時新聞／綜合報導〕約旦旅遊勝地傑拉什（Jerash）古城今（6）日發生刀襲事件，8人遭刺傷，包括4名外國遊客，據報，有2人傷重命危。

綜合外媒報導，約旦公共安全局發言人薩爾塔維（Amer Sartawi）表示，當地時間中午時分，在距離首都安曼50公里的傑拉什羅馬古城遺跡，一名男子持刀攻擊遊客，1名導遊和1名保安人員試圖阻止時受傷。薩爾塔維表示，除了導遊和保安人員，還有3名墨西哥人、1名瑞士女子遇襲。他說，傷者已被送醫治療，持刀男子也立即被逮捕。

約旦衛生部已證實共有8人受傷，目前不清楚這些人的傷況，但據報有2人處於危急狀態，被直升機送到到首都安曼的一家醫院急救。

外媒指出，有目擊者拍到當時情況，影片中可見有人躺在地上，身上流出鮮血，有人試圖用布壓住，還有一名男子坐在附近，腿部明顯受傷。

約旦不是第一次成為攻擊目標，2016年12月，以十字軍城堡聞名的卡拉克（Karak）發生恐怖攻擊，造成14人死亡，伊斯蘭國（IS）承認犯案。

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