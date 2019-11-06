中國干涉學術界 英國會報告：論文提台灣被沒收

中國透過孔子學院對外輸出影響力，英國議員警告，與中國建立合作關係的英國機構學術自由岌岌可危，甚至有孔子學院相關官員沒收提及台灣的論文。（法新社檔案照）

2019-11-06 21:20:20

〔中央社〕英國國會議員警告，他們掌握「令人擔憂的證據」顯示中國影響力滲入英國大學校園，與中國建立合作關係的英國機構學術自由岌岌可危，甚至有孔子學院相關官員沒收提及台灣論文。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國是最新一個針對中國當局可能干預教育體系而發出示警的國家。多年來英國各大學一直積極招收中國學生，他們繳付的學費遠高於英國或歐洲學生。

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英國下議院外交事務委員會在本週公布的報告指出：「儘管目前仍有超過10萬名中國留學生在英國深造，但相較澳洲、紐西蘭和美國，（在英國）中國影響力的問題甚少受到關注。」

根據最近公布的一項研究調查，英國是最受中國學生歡迎的留學地點之一，與美國、澳洲及加拿大並列，包括利物浦大學（Liverpool University）及諾丁罕大學（Nottingham University）在內的多所英國大學，已與中國大專院校建立合作或其他更緊密關係。

英國下議院的報告指出，這些包含經濟和學術兩方面的合作關係，以及中國學生帶來龐大可觀的利益，使得英國各大學容易受到來自中國政府的壓力。

報告引述多名英國學者說法，並列舉數個中國政治施壓案例，包括跟孔子學院（Confucius Institute）有關的官員，據說他們在一場歐洲的學術會議上沒收提到台灣的論文。

孔子學院是中國政府資助的文化和語言計畫，在英國多數校園都設有辦事機構，且通常是英國學生學習中文的唯一場所。

這份報告提到，英國倫敦政經學院（London School of Economics）教授胡克禮（Christopher Hughes）曾告訴國會議員：「你們底線在哪裡？當北京官署負責人現身葡萄牙的會議，不僅沒收論文與書冊，還撕掉所有提及台灣的論文頁面不讓學者閱覽它們？」

胡克禮還說：「我們說這是不可接受的影響與干涉嗎？我們是否會開始說或許這些組織不應出現在我們校園裡？或許他們的議程不符合我們價值觀？」

他也指出，孔子學院存在英國校園內，就是北京當局施加微妙壓力的案例，這可能對更廣泛的學術自由問題產生影響。

胡克禮表示：「我們都聽過幾個以大寫英文字母T開頭的地名，像是台灣、西藏與天安門，如今還有香港。由於學者必須跟孔子學院合作，讓孔子學院本身具備了正當性，因此這些議題就遭邊緣化且被排擠。」

不僅是英國擔憂中國可能對校園造成影響，紐西蘭和澳洲的學者也警告，特別是中國外交官的干涉，以及為了保護中國學生學費而自我審查，都可能對學術自由構成威脅。

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