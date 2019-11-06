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驚！嫌豬肉太貴 中國男「宰2貓燉湯」網友砲轟後竟改煮狗肉
2019-11-06 19:57:51
〔編譯陳成良／綜合報導〕在非洲豬瘟肆虐下，中國豬肉價格持續水漲船高，沒想到竟然傳出宰殺自家貓吃的誇張慘劇！
一名男子5日在微博公開發文，抱怨豬肉貴，只好宰殺自家兩隻貓來吃，並上傳4張貓隻殘骸、殘肢照，聲稱已將貓隻斬塊燉湯。殘忍照片曝光引發外界炮轟，但這名男子出言反嗆，強調自己沒違法，還預告6日晚上只好吃狗肉。
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他上傳4張貓隻殘骸照片，包括2隻貓的斷頭、8隻殘肢，砧板上還有疑似貓的尾巴和臀部肉塊。6日凌晨他又發文，理直氣壯地為自己吃貓平反，批評網民講一套做一套，強調自己不過「吃了隻自己的貓而已，就說我缺德然後惡意炒作跟風，而你們嘴巴上的道德和人心是連在一起的。 」
相關圖片疑似太血腥，已被微博下架，但仍在網路留傳，這名男子的微博帳號並未被取消。
中國近年雖然有《動物保護法》和《反虐待動物法》的保護動物法案起草，但至今仍未通過，這名男子的慘忍行徑也無法可罰，雖然他的PO文引來大批中國網民抨擊，然而有網民則反駁，為何我們吃雞、鴨、魚、豬、馬、羊，卻不能吃貓狗。
事實上，據香港《南華早報》日前報導，中國去年爆發非洲豬瘟，同時造成豬肉、雞肉、牛肉等肉類供應緊張，甚至在讓狗肉、兔肉也成為中國低收入縣消費者的選擇。