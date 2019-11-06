為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

驚！嫌豬肉太貴 中國男「宰2貓燉湯」網友砲轟後竟改煮狗肉

中國男子抱怨豬肉太貴，將家中兩隻貓宰殺吃下肚。（翻攝自微博）

中國男子抱怨豬肉太貴，將家中兩隻貓宰殺吃下肚。（翻攝自微博）

2019-11-06 19:57:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕在非洲豬瘟肆虐下，中國豬肉價格持續水漲船高，沒想到竟然傳出宰殺自家貓吃的誇張慘劇！

一名男子5日在微博公開發文，抱怨豬肉貴，只好宰殺自家兩隻貓來吃，並上傳4張貓隻殘骸、殘肢照，聲稱已將貓隻斬塊燉湯。殘忍照片曝光引發外界炮轟，但這名男子出言反嗆，強調自己沒違法，還預告6日晚上只好吃狗肉。

他上傳4張貓隻殘骸照片，包括2隻貓的斷頭、8隻殘肢，砧板上還有疑似貓的尾巴和臀部肉塊。6日凌晨他又發文，理直氣壯地為自己吃貓平反，批評網民講一套做一套，強調自己不過「吃了隻自己的貓而已，就說我缺德然後惡意炒作跟風，而你們嘴巴上的道德和人心是連在一起的。 ​​​​」

相關圖片疑似太血腥，已被微博下架，但仍在網路留傳，這名男子的微博帳號並未被取消。

中國近年雖然有《動物保護法》和《反虐待動物法》的保護動物法案起草，但至今仍未通過，這名男子的慘忍行徑也無法可罰，雖然他的PO文引來大批中國網民抨擊，然而有網民則反駁，為何我們吃雞、鴨、魚、豬、馬、羊，卻不能吃貓狗。

事實上，據香港《南華早報》日前報導，中國去年爆發非洲豬瘟，同時造成豬肉、雞肉、牛肉等肉類供應緊張，甚至在讓狗肉、兔肉也成為中國低收入縣消費者的選擇。

不滿吃貓肉遭到網友批評，這名男子隔日竟又貼出料理狗肉的照片。（翻攝自微博）

不滿吃貓肉遭到網友批評，這名男子隔日竟又貼出料理狗肉的照片。（翻攝自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
豬價飆漲負擔不起！中國豬肉需求恐腰斬
2019-11-05 12:18

豬價飆漲負擔不起！中國豬肉需求恐腰斬
俄羅斯小心！專家示警：中國野豬可能在俄國傳播豬瘟
2019-11-02 17:23

俄羅斯小心！專家示警：中國野豬可能在俄國傳播豬瘟
「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態

「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態
中客攜帶豬肉製品闖關韓國 被驗出非洲豬瘟病毒
2019-11-02 15:01

中客攜帶豬肉製品闖關韓國 被驗出非洲豬瘟病毒

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播