香港攝影記者遭警拘留逾21小時 住家被搜

香港《立場新聞》特約攝影記者Joey Kwok表示，被捕期間，港警一度無理要求要前往Joey家中搜屋，遭其律師拒絕。圖為鎮暴警察衝入太古商場。（法新社）

2019-11-06 21:59:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港《立場新聞》特約攝影記者Joey Kwok在太古城中心被警方「無理拘捕」，4日下午近4時，他被拘留逾21小時後，獲警方「無條件釋放」。記者表示，被捕期間，遭港警無理要求到Joey家中搜屋，遭其律師拒絕。律師解釋，警方控罪只涉及現場行為，與家中物件無關，因此拒絕港警入屋要求。

根據《立場新聞》 報導，《立場新聞》特約攝影記者Joey Kwok表示3日被指派至太古城中心拍攝港人發起的「七區開花」集會反對警察暴行活動，期間，警方突然朝他暴衝、推撞，而後更被警方以「阻差辦公」罪名拘捕。

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Joey獲釋後揭露被捕期間，編號「10861」的警員持續挑釁、辱罵自己是「拿相機扮記者」、「黑記者」、「看到暴徒放火是不是好開心？」，押送途中還暴躁指罵「不要吵」、「少多話」。

Joey表示，目睹太古有數人被捕，但只有自己是獨立被帶上警車、送往柴灣警署。而港警一度要求到Joey家中搜屋，其律師表示「阻差辦公」的控罪只涉及現場行為，與家中物件無關，因此拒絕港警入屋要求。

錄口供期間，港警提議Joey以港幣800元（約台幣3100元）保釋，Joey拒絕；不久港警又改稱保釋金降價至500元（約台幣1900元），但Joey堅持「踢保」（意為拒絕保釋要求），最後警方才在4日下午3時左右，將他無條件釋放。

根據《立場新聞》4日凌晨發布的聲明，有影片可證明記者Joey Kwok被捕前正在合理距離拍攝警員的行動，完全沒有阻礙警方工作。

《立場新聞》強烈譴責警方以莫須有罪名阻礙記者採訪，將徵詢法律意見，循合適途徑追究是次濫捕事件。

香港《立場新聞》特約攝影記者Joey Kwok。（圖擷取自＿立場新聞）

香港太古商場市民對警察怒吼、比中指。（法新社）

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