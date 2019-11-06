新屋嶺未接獲性侵投訴、10月才裝閉路電視？港保安局長答詢惹議

港人舉牌聲援在新屋嶺遭受港警性暴力的女學生，右方標語寫著：「我們全部都是妳的家人。」（路透）

2019-11-06 20:59:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動以來，警方多次在「新屋嶺拘留中心」羈押被捕人士，且多次傳出違反人權、性侵、凌辱等情事。對此，保安局長李家超今（6日）在立法會回應議員質詢時，表示當地至今未接獲任何涉及性侵的投訴，而在其他議員追問下，他坦言，新屋嶺到10月才安裝閉路電視，隨後又指警方已決定停用新屋嶺。

綜合港媒報導，李家超接受口頭質詢時，指出從今年6月至10月間，警方共拘捕2711人，其中，新屋嶺在8月5日至9月2日共運作4次，處理182名涉及反修例公眾活動的被捕人士，且無人報稱在羈押期間受傷。他表示，新屋嶺和一般羈留設施相似，有保障被捕人士的人權和隱私。

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針對日前一名中大女學生，公開表示自己被捕後在新屋嶺遭受性暴力，李家超表示，事主先後說法不同，令人難以理解，並再次重申當局至今未接獲涉及性侵的投訴。

社福界議員邵家臻提到，有被捕人士稱警員說「新屋嶺雞姦好好玩」，李家超則回應，警方已決定停用新屋嶺，亦不會回應個別人士的指控。接著，在議員朱凱迪追問下，李家超坦承，新屋嶺先前都未裝閉路電視，不過警方已在10月時安裝。

對此，許多香港網友質疑，「說要停用新屋嶺，為什麼10月又要裝閉路電視」、「停用先裝閉路電視？捉鬼呀」、「10月以前的罪行都不算數就是了」，而實際上，早在今年9月，林鄭月娥在與市民的對話會上，就曾表示警方高層已決定不會再使用新屋嶺拘留中心。

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