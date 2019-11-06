感動！她每年穿昔日婚紗拍照 紀念已逝丈夫

29歲的凡妮莎在多年前痛失摯愛，如今她每年穿上同件婚紗，紀念已逝丈夫。（圖擷自Vanessa Lanktree臉書）

2019-11-06 16:47:22

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一名女子自消防員丈夫逝世後，每年都會在結婚紀念日穿上當年婚禮穿著的婚紗拍照，以此紀念她的初戀也是丈夫，她認為「丈夫並沒有消失，和他的回憶留在這件婚紗裡」。

據《福斯新聞》報導，29歲的凡妮莎·蘭克特里（Vanessa Lanktree）在2014年痛失摯愛，身為消防員的丈夫埃里克·蘭克特里（Eric Lanktree），因交通事故而喪生，令她相當難過。

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凡妮莎決定走出難過情緒，再次穿上當年結婚那件婚紗，在與已故丈夫一起購買的屋子外拍照，一年年拍下來，她感到越來越快樂，今年更選擇到向日葵花海中拍攝紀念照。

凡妮莎表示「大多數夫妻都會吃晚餐慶祝週年紀念日，所以這是我在沒有他的情況下唯一能做到的事」，她強調，她這一輩子每年都會穿上這件婚紗在紀念日拍照，他並沒有消失，而是寄託在這件婚紗裡了。

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