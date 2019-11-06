巧合！愛車被刮花後 車主翻「街景」抓到兇手

日本一名網友的愛車在5個月前被刮傷，他竟在Google街景中找到肇事車主。（圖擷自さーにゃ推特）

2019-11-06 16:08:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名網友5個月前將愛車停在停車場，卻遭其他車輛「刮花」，且犯人和肇事車輛早已不見人影，沒想到時隔5個月，他心血來潮使用Google街景查詢同處，竟找到肇事車主剛好入鏡，讓他卸下一樁心事。

綜合媒體報導，這個巧合事件發生在今年5月，這名網友發現把車子停在停車場後，車子右前方的位置油漆全掉，被刮花的痕跡在黑色車身上特別明顯，讓他非常難過。

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當時現場並無其他人，只有一張警察留下的字條，要他跟警方連絡，沒想到5個月後，他突然想到用Google地圖街景來查詢看看，結果真的捕捉到事故現場。

街景照片中，一輛紅色馬自達停在黑色車輛旁，兩台車擦撞在一起，肇事車主則站在一旁，似乎是在等待這名網友，但最後還是沒有留下連絡方式就離去。

有網友發現，這名網友的愛車就是義大利知名品牌瑪莎拉蒂，紛紛留言「難怪對方要逃」、「Google見證了犯罪」、「老天爺都看著呢」、「也太巧了吧」。

有眼尖網友發現，這名網友的愛車根本是名車瑪莎拉蒂，笑喊「難怪要逃」。（圖擷自さーにゃ推特）

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