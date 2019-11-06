川普站台無用！肯塔基州選舉 共和黨籍州長意外落馬

民主黨候選人貝希爾自行宣布贏得肯塔基州州長大選，對於美國總統川普來說是一次重大打擊。（路透）

2019-11-06 15:08:22

〔即時新聞／綜合報導〕被視為2020年美國總統大選前哨戰的肯塔基州州長選舉結果出爐，儘管川普在選前之夜站台力挺，但尋求連任的共和黨籍州長貝文（Matt Bevin）意外落敗，民主黨候選人貝希爾（Andy Beshear）獲得重要勝選。

綜合美媒報導，當地時間5日美國多州進行州長或州議會議員選舉，被視為2020美國大選前哨戰，其中在肯塔基州州長選舉部分，戰局膠著，美國總統川普特地在4日的選前之夜前往該州列星頓（Lexington）為州長貝文站台助選，細數擊殺巴格達迪的成就，川普呼籲選民票投貝文，否則「他們就會說總統遭受了歷史上最大的失敗」。

請繼續往下閱讀...

川普曾在2016年總統大選中，在肯塔基州大勝希拉蕊30個百分點，但本次州長選舉出爐卻意外翻盤，貝文連任失敗，民主黨所推出的候選人貝希爾（Andy Beshear）已自行宣布當選，不過由於雙方得票數相當接近，貝文稱這次選舉有「異常狀況」，仍未承認敗選。

另外在維吉尼亞州議會兩院改選部分，民主黨也可望贏得參議院選舉勝利，這是民主黨25年來首次掌控維吉尼亞州議會；密西西比州長選舉方面，共和黨籍的副州長瑞維斯（Tate Reeves）則順利替共和黨保住州長的席次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法