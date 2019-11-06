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芬蘭罕見奇景 數千萬「冰蛋」占領海灘

芬蘭海灘驚現大批「冰蛋」。（擷取自推特）

芬蘭海灘驚現大批「冰蛋」。（擷取自推特）

2019-11-06 14:47:20

〔即時新聞／綜合報導〕隨著時序入深秋，高緯度地區氣溫逐漸下降，芬蘭海盧奧托島（Hailuoto）海灘竟出現成千上萬、大小相若的冰球緊密排列綿延不絕，壯觀場面讓當地民眾不禁嘖嘖稱奇。

根據《CNN》報導，位於波羅的海最北端的海盧奧托島近日出現罕見異象，當地民眾發現，海灘上憑空出現一顆顆渾圓且乳白色的冰球，在陽光照射下有如一大片冰蛋。據稱，這些冰球整齊排放在地，彷彿人為製造而成，範圍高達數平方英里。

當地居民特倫傑夫（Tarja Terentjeff）表示，這是令人驚奇的現象，強調從未見過整片沙灘充滿這種冰球；另一名居民特羅（Sirpa Tero）則直言，自己雖曾見過冰球，但如此大範圍的出現是前所未見的。

專家分析，這種冰球並不是生物行為也非經人為製造，而是罕見的自然現象，「海岸線附近的流水在特定條件下會以層層疊的方式相互結冰、推擠，並在沖上岸時發生旋轉而打磨成光滑球體」。

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