軍情動態》日本最新型蒼龍級潛艦 第12號艦 「登龍號」下水

「蒼龍級」潛艦第12號艦「登龍號」在當地時間上午在川崎重工神戶造船廠正式下水。（圖擷自Twitter）

2019-11-06 14:40:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本海上自衛隊在21世紀初最新型式的「蒼龍級」潛艦（そうりゅう型潜水艦）今（6日）迎來第12艘也是該型潛艦最後1艘下水，這艘名為「登龍號」（とうりゅう）在當地時間上午於川崎重工神戶造船廠正式下水。

綜合日媒報導，日本海上自衛隊蒼龍級潛艦的最後一艘，舷號「SS-512」在川崎重工神戶造船廠正式下水，由日本海上自衛隊吳港地方總監山本孝幸海將親自主持了此次下水儀式，並取名為「登龍號」，根據公開數據顯示，「登龍號」水上排水量2950噸，長84公尺、寬9.1公尺，與2018年下水的第11號「蒼龍級」潛艦「凰龍號」一樣，採用鋰離子電池。

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「蒼龍級」潛艦是日本海自在21世紀初最新型式的潛艦，是日本海自第一款量產的AIP型（絕氣推進）潛艦，也是二次大戰後，日本建造潛艦噸位最大的一款，共建造12艘，採用以吉祥動物為命名來源。

1號艦「蒼龍號」與2號艦「雲龍號」分別於2007年12月、2008年10月下水，其名字繼承了二戰前製造的「蒼龍號」與「雲龍號」航空母艦。

「蒼龍級」潛艦第12號艦「登龍號」在當地時間上午在川崎重工神戶造船廠正式下水。（圖擷自Twitter）

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