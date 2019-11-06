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突發現水質異常 羽田機場國內線航廈停水檢查

羽田機場今發生斷水事件，國內縣第二航廈至今仍然暫停供水。（彭博）

羽田機場今發生斷水事件，國內縣第二航廈至今仍然暫停供水。（彭博）

2019-11-06 13:18:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本羽田機場國內線航廈在今日上午傳出停水意外，造成餐廳無水可用而暫停營業，羽田機場公司表示，是因為水質異常所以暫停供水，此次斷水事件則是沒有對國際線航廈造成影響。

綜合日媒報導，當地時間早上九點，有旅客通報機場「水喝起來鹹鹹的」，因此機場將供水系統關閉，進行水質檢查。由於第一航廈供水系統水質無異常，已在上午11點恢復供水，不過第二航廈到目前仍持續斷水，造成航廈內餐廳與廁所都無水可用。

羽田機場公司指出，兩個國內線航廈從今日上午9點左右開始停水，航廈內餐廳和廁所無水可用，目前國內線第一航廈已經恢復供水，但第二航廈依然停水中。國土交通省機場事務所指出，此次斷水事件不會影響羽田機場內的航班，未來也不會造成停飛問題。

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