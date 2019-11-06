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習近平密令曝光 中國展開新一輪基督教打擊行動

習近平密令曝光。（美聯社）

習近平密令曝光。（美聯社）

2019-11-06 13:52:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年持續破害宗教，惡行罄竹難書，有外媒近日取得多份中共內部密令，總書記習近平指示江蘇省政府展開為期半年的新一輪基督教統一打擊行動。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，中共內部流出文件顯示，江蘇省政府在中央授命下，從今年7月起全面展開打壓基督教行動，當局執行力道於上月下旬達到顛峰，集中取締大量家庭教會及三自教堂的聚點，並強拆十字架。

報導指出，這次行動源於習近平6月在新華社針對江蘇省北部基督教問題做出的批示，地方政府在高層授意下，對擁有該省全境8成基督徒的蘇北五市下手，強拆眾多地方教會據點及宗教場所。

為避免引起國際輿論批評與關注，並降低當地基督徒的不滿，當局在行動前已籌備數月，據悉，這次行動方針為「兩壓降、兩規範與兩加強」，意即減少聚會場所及信徒數量、拆除十字架與取締私設聚會點及加強對信徒及神職人員的管控。

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