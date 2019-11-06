對校內構成重大風險！向領事館密告的中留學生社團確定失格

加拿大中國留學生組織與領事館聯繫密切，被質疑疑似有官方下指導棋。（美聯社）

2019-11-06 11:10:40

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）的「中國學生學者聯誼會」（CSSA），先前強烈反對校內一場有關新疆人權問題講座，同時向中國駐多倫多總領事館匯報講座內容，在9月遭撤銷學生組織資格，CSSA上訴遭駁回，認為其與領事館聯繫「對校園內的學生和個人構成了重大風險」。

據香港《南華早報》報導 ，前加拿大維吾爾大會主席托度希（Rukiye Turdush）今年2月前往麥大演講，期間有中國學生對托度希咆哮、辱罵，隨後該校的CSSA也發表聲明，指稱這是一場荒謬的反華講座，更表明已向中國駐多倫多總領事館進行通報，有學生代表指控CSSA與中國外交官員密切聯絡，對校園裡反對中國政府的學生進行監視及恐嚇。

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麥大學生代表大會在9月裁定，撤銷CSSA的學生組織資格，CSSA不滿上訴，依然遭駁回，麥大CSSA將在1年內不能獲得麥大學生代表大會補助及預訂房間等學生組織福利資格。

該校學生總會會長馬蘭多（Joshua Marando）表示，CSSA與中國領事館聯繫的行為「對校園內的學生和個人構成重大風險」，他強調：「我們看到了這個風險，看到了那些顯然很害怕的學生告訴我們，他們感到不安全。」除了駁回CSSA上訴外，學生代表大會也同時通過一項動議，「反對中國政府或CSSA直接或間接干預校園政治活動」，以防中共魔手伸入校園。

CSSA聘請的律師則痛批，社團資格被取消的決定是基於「有偏見的假設」，認為發表聲明是因為校園內「正在發生緊急事件」，聲稱麥大內數千名中國學生因這次公開事件而遭受巨大的情緒困擾，這就是緊急事件；據統計，麥大內約有2000多名中國留學生。

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