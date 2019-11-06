生死一瞬間影片曝光...20歲女幫母拍照險摔大峽谷

美國大峽谷公園日前發生一起驚險事件，一對母女在拍照時，女兒未注意後方步伐，差點跌入深淵裡，所幸並無發生憾事，驚險畫面全被另一名遊客錄了下來。（歐新社）

2019-11-06 11:55:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國大峽谷公園風景壯闊美麗，不少遊客造訪勝地拍照留念，日前就發生一起驚險事件，一對母女在拍照時，女兒未注意後方步伐，差點跌入深淵裡，所幸並無發生憾事，驚險畫面全被另一名遊客錄了下來。

綜合媒體報導，20歲少女艾蜜莉（Emily Koford）與媽媽艾琳（Erin Koford）到大峽谷公園，當時艾蜜莉拿著相機要幫母親拍照，只顧取景，直往後方倒退走，卻忘記注意腳步，踩到懸崖邊緣，一瞬間重心不穩，差點摔進大峽谷深淵；艾琳原本擺好姿勢等待拍照，看到當下也瞬間嚇壞，下一秒隨即奔向前抱住女兒，驚險畫面恰巧被一名遊客錄了下來。

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據大峽谷官網說法，事實上，有更多人死於高溫或脫水的情況，比掉進大峽谷的情況更為普遍。另外，大峽谷公園的發言人柯比（Kirby-Lynn Shedlowski）表示，每年約有12人死亡，其中有2至3人是因摔倒掉進大峽谷而亡。

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