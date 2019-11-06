與瑞典環保少女騎車 英雄阿諾讚「是我的英雄」

阿諾與瑞典環保少女桑柏格一起騎腳踏車，並表達自己對桑伯格的肯定。（翻攝自Ig@schwarzenegger）

2019-11-06 12:34:07

〔即時新聞／綜合報導〕「英雄」的英雄是誰？美國演員阿諾·史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）以健美、硬漢形象著稱，在多數作品裡演繹英雄形象，為影迷所喜愛。昨日，阿諾在Ig上貼出一張合照，影中2人正在聖莫尼卡海岸邊騎自行車邊享受海風。阿諾表示，與他合影的人既是他朋友，更是他的英雄；定睛一看，照片中另一個嬌小的身影原來是瑞典環保少女桑柏格（Greta Thunberg）。

根據《福斯新聞》報導，現年72歲的阿諾與16歲的桑伯格成了忘年交，兩人昨日騎自行車暢遊加州海岸，阿諾的女兒和桑伯格的父親也在場。

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阿諾在Ig上坦言，很開心能見到桑伯格，這位少女不僅是他的朋友，更是他心目中的英雄之一；除了雀躍地表示要將女兒介紹給桑伯格認識，阿諾也鼓勵桑伯格繼續努力，持續從事那些激勵人心的善行。此貼文一出，吸引了76萬粉絲按「心」表達支持。

事實上，這並非桑伯格首次見到國際影壇巨星；近期她就曾與同樣致力於環保行動的美國影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）見面。針對桑伯格，李奧納多也不吝給予盛讚，指這次會面令自己深感榮幸，並稱她是這個時代的領袖（leader of our time），同時希望這名少女的行動能喚醒世界領袖，對環保展開實際行動。

近期桑伯格原定出席在智利舉辦的《聯合國氣候變化綱要公約》第25次締約方會議（COP25），不想途中卻接到會議將更換到西班牙馬德里的消息，卡在前往智利途中的桑伯格曾在臉書粉專發文求助，希望能有支持者提供便車。

在 Instagram 查看這則貼文 Arnold Schwarzenegger（@schwarzenegger）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 4 日 下午 2:36 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Leonardo DiCaprio（@leonardodicaprio）分享的貼文 於 PDT 2019 年 11月 月 1 日 上午 10:22 張貼

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