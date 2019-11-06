軍情動態》服役35年最老資歷 美軍潛艦奧林匹亞號返港光榮待退

從1984年開始服役，服役資歷35年的洛杉磯級核動力攻擊潛艦奧林匹亞號，返回港口等待退役。（照片取自Tactical Blueprint Youtube）

2019-11-06 11:01:31

〔即時新聞／綜合報導〕從1984年開始服役，美國海軍現役最老的洛杉磯級核動力攻擊潛艦奧林匹亞號（USS Olympia），結束為期7個月的全球巡航任務後，10月29日回到華盛頓州的母港雷默頓軍港（Bremerton），等待它的退役命令，結束長達35年的服役生涯。

綜合外媒報導，奧林匹亞號的指揮官賽爾夫（Benjamin J. Selph）表示，我們非常高興能把它帶回華盛頓州，在奧林匹亞號退役後，便能夠與周遭建立更緊密的關係，「城市愛這艘船，而船也愛這這城市」，很高興在告別這艘不可思議的潛艦時，能得到如此多的支持。

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奧林匹亞號於1984年11月17日服役，是美國海軍服役時間最長的潛艇，在最後一次的巡航任務中，它抵達直布羅陀（Gibraltar）、希臘索達灣等地區，並在夏威夷珍珠港整修，最後才返回西岸的布雷默頓軍港。海軍將移除潛艦內的油料，並將船體移至基地內保存，等待退役儀式的來到。

作為取代鱘魚級核動力攻擊潛艦的後繼者，首艘洛杉磯級潛艦於1976年服役，截至1996年，共有62艘下水。奧林匹亞號是首批製造的洛杉磯級潛艦，艦上可搭乘110名官兵，配有4具魚雷發射管，但因為是早期型號，並無配備艦載垂直發射系統。奧林匹亞號退役後，目前在服役洛杉磯級潛艦剩下39艘。

The USS Olympia is making its final journey into Bremerton. The fast-attack submarine, named for our state capital, will be decommissioned here. I’ll be pier-side for its arrival. More to come. pic.twitter.com/Vo3fzzejrX — joshfarley （@joshfarley） 2019年10月29日

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