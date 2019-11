軍情動態》服役35年最老資歷 美軍潛艦奧林匹亞號返港光榮待退

2019-11-06 11:01:31

〔即時新聞/綜合報導〕從1984年開始服役,美國海軍現役最老的洛杉磯級核動力攻擊潛艦奧林匹亞號(USS Olympia),結束為期7個月的全球巡航任務後,10月29日回到華盛頓州的母港雷默頓軍港(Bremerton),等待它的退役命令,結束長達35年的服役生涯。

綜合外媒報導,奧林匹亞號的指揮官賽爾夫(Benjamin J. Selph)表示,我們非常高興能把它帶回華盛頓州,在奧林匹亞號退役後,便能夠與周遭建立更緊密的關係,「城市愛這艘船,而船也愛這這城市」,很高興在告別這艘不可思議的潛艦時,能得到如此多的支持。

奧林匹亞號於1984年11月17日服役,是美國海軍服役時間最長的潛艇,在最後一次的巡航任務中,它抵達直布羅陀(Gibraltar)、希臘索達灣等地區,並在夏威夷珍珠港整修,最後才返回西岸的布雷默頓軍港。海軍將移除潛艦內的油料,並將船體移至基地內保存,等待退役儀式的來到。

作為取代鱘魚級核動力攻擊潛艦的後繼者,首艘洛杉磯級潛艦於1976年服役,截至1996年,共有62艘下水。奧林匹亞號是首批製造的洛杉磯級潛艦,艦上可搭乘110名官兵,配有4具魚雷發射管,但因為是早期型號,並無配備艦載垂直發射系統。奧林匹亞號退役後,目前在服役洛杉磯級潛艦剩下39艘。

The USS Olympia is making its final journey into Bremerton. The fast-attack submarine, named for our state capital, will be decommissioned here. I’ll be pier-side for its arrival. More to come. pic.twitter.com/Vo3fzzejrX