參加歐巴馬籌款活動不簡單 門票最貴破千萬

美國前總統歐巴馬。（歐新社）

2019-11-06 09:02:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬雖然卸任，但人氣仍相當高，他將於本月參加民主黨籌資活動，活動門票價格相當「高貴」，最頂級的門票要價355000美元（約台幣1076萬元）。

綜合外媒報導，美國前總統歐巴馬將於本月21日前往矽谷，參加民主黨籌資活動，該活動由民主黨全國委員會發出邀請函，門票價格從10000美元（約台幣30萬元）到355000美元（約台幣1076萬元），購買最高檔門票者可以參加民主黨全國代表大會貴賓招待會。報導指出，該活動將由精神科學者裘維森（Karla Jurvetson）主持，他曾捐出近700萬美元（約台幣2.1億元）。

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報導表示，歐巴馬仍然相當受到民主黨支持者的歡迎，消息人士預期這次籌款至少可達200萬美元（約台幣6千萬元），自去年中旬以來，歐巴馬尚未出現在公開的政治活動，本次可能是他最具政治色彩的一次出席，而他的健保與移民政策則仍受到部分人士的質疑。

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