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文在寅母喪後出席東協峰會 川普寫親筆信慰問送暖

文在寅母喪後出席東協峰會，川普寫親筆信慰問。（路透）

文在寅母喪後出席東協峰會，川普寫親筆信慰問。（路透）

2019-11-06 09:08:31

〔即時新聞／綜合報導〕第35屆東南亞國家協會（ASEAN）高峰會及相關會議，於本月2日至4日在泰國曼谷舉行，南韓總統文在寅也前往參加，由於日前文在寅適逢母喪，白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O’Brien）轉交川普親筆信慰問。

綜合韓媒報導，南韓青瓦台發言人高旼廷昨日通過書面形式公開了川普親筆信內容，川普在信中弔唁文在寅之母，並表示期待與文在寅一道共同走向朝鮮無核化與朝鮮半島和平的共同目標。

川普在信中表示，他和妻子在聽聞文在寅母親去世的消息後感到悲傷，他不會忘記在最初見面時文在寅回顧的1950年12月興南大撤退時父母南下避難的故事。川普也在信中對文在寅說，「我記得文總統的母親一直希望能夠回到位於朝鮮的故鄉」、「相信母親會為文總統致力於構建朝鮮半島永久和平的努力感到自豪」。

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