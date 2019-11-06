美中防長視訊通話 談及台灣、香港、南海、新疆等議題

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（法新社資料照）

2019-11-06 08:22:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長艾斯培（Mark Esper）與中國國防部長魏鳳和5日進行通話，雙方討論美中防務關係重點，強調穩定、坦率和開放的交流，以及在共同關心的領域加強合作，中方還就台灣、香港、南海和新疆等議題表達立場。

美國國防部今天發表聲明，艾斯培5日在五角大廈透過視訊電話與魏鳳和進行談話，雙方討論美中防務關係重點，強調穩定、坦率與開放交流，以及在共同關心的領域加強合作。艾斯培也強調對雙方建立建設性、以結果為導向關係的關切，以預防和管理危機、減少誤解或錯誤估計的風險，並加強整體合作。雙方皆認為這次交流具有實質性與建設性，並期待未來的對話。

請繼續往下閱讀...

中國國防部昨天公布的新聞稿指出，魏鳳和是應約與艾斯培進行通話。魏鳳和表示，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係是發展兩國兩軍關係的根本遵循，雙方應落實好兩國元首共識，堅持相互尊重、平等相待，聚焦共同利益，繼續推動兩軍關系成為兩國關系的「穩定器」。魏鳳和還在台灣、南海、香港、新疆等問題上表達了中方原則立場。

中國國防部長魏鳳和。（彭博資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法