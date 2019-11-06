中國持續騷擾維族活躍人士家人 龐皮歐：美國為此深感不安

龐皮歐指出，中國政府持續「騷擾、監禁及任意拘留」那些維族運動人士的家人，以及新疆集中營倖存者。（法新社）

2019-11-06 07:17:03

〔即時新聞／綜合報導〕新疆維吾爾族人遭到中國迫害，引起世界關注，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）週二在一份聲明中指出，中國政府持續「騷擾、監禁及任意拘留」那些維吾爾運動人士的家人以及公開訴說自身經歷的新疆集中營倖存者，美國為此「深感不安」。

綜合外媒報導，蓬佩奧指出，有些維吾爾活躍人士才剛和美國國務院高階官員會晤，便發生這樣的情況，呼籲北京當局釋放這些維吾爾活躍人士。龐皮歐向中國喊話：「我們再度呼籲北京停止對旅居中國境外維吾爾人的一切騷擾，並允許維吾爾家庭得以自由通訊且不受任何影響。」

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蓬佩奧舉達吾提（Zumrat Dawut）女士為例，指出達吾提9月曾在聯合國大會的場外活動中講述她是如何被關進集中營。龐皮歐透露：「達吾提女士的父親據傳近年來曾遭中國當局拘留訊問多次，她近日得知，年邁的父親最近已在不明情況下過世。」

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