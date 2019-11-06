蓬佩奧：中騷擾維吾爾活躍人士家人 美深感不安

2019-11-06 02:03:10

〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧今天表示，多項報導指出中國政府一直「騷擾、監禁和任意拘留」新疆維吾爾族穆斯林活躍人士以及公開披露內情的集中營生還者的家人，美國仍然對此深感不安。

蓬佩奧（Mike Pompeo）指出，有些案例，活躍人士才剛會晤美國國務院高階官員，便發生這種情況。他再度呼籲北京當局釋放這些人。

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他表示：「我們再度呼籲北京停止對旅居中國境外維吾爾人的騷擾…允許家人在沒有不良後果的情況下自由通訊。」

蓬佩奧在聲明中列舉了幾個人，包括達吾提（Zumrat Dawut）女士。

達吾提9月曾在聯合國大會場外的活動，講述她今年稍早如何被中國當局拘留，並關進新疆集中營（中國稱再教育營）。

蓬佩奧說：「達吾提女士近日得知，她年邁的父親最近已在不明的情況下過世。她的父親據傳近年來曾遭中國當局拘留訊問多次。」

繼美國商務部以牽涉中國對新疆維吾爾壓迫為由，將8間中企與20個公安機構列入貿易黑名單後，蓬佩奧上月8日宣布，將對相關負責的中國政府及共產黨官員採取簽證限制措施。

蓬佩奧表示，被認為負責對新疆維吾爾、哈薩克及其他少數穆斯林族群拘禁或進行人權侵犯，或在當中扮演共謀角色的中國政府及共產黨官員，美方將對其採行簽證限制措施。

他指出，這些官員的家人，也可能會面對同樣的簽證限制。

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