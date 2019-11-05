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激辯香港議題 陳百祥挺警開槍 杜汶澤嗆:開槍是「滅絕人性」

2位觀點鮮明對立的香港藝人杜汶澤與陳百祥今日上香港電台節目「視點31」同台對談，針對近日反送中議題辯論。（圖擷取自臉書＿香港電台視點31）

2位觀點鮮明對立的香港藝人杜汶澤與陳百祥今日上香港電台節目「視點31」同台對談，針對近日反送中議題辯論。（圖擷取自臉書＿香港電台視點31）

2019-11-05 23:46:55

〔即時新聞／綜合報導〕2位觀點鮮明對立的香港藝人杜汶澤與陳百祥今（5）下午同上香港電台的節目「視點31」，針對反送中議題同台辯論，引起廣大關注與熱議，也吸引了百萬人觀看直播。

綜合港媒報導，支持港警「以暴制暴」的藝人陳百祥表示，不少「反送中」示威者在1997年後出生，不但不是以普通話教學，更沒有受中國歷史教育，因此難以融入中國，才會間接引發這次事件。陳百祥認為，年輕人似乎是「受人擺佈」。

時常針砭時事的藝人杜汶澤則回應，歷史不是此事件的關鍵點，難道熟讀歷史就能避免暴政打壓？況且5大訴求都說得很清楚。而最主要的暴力衝突來自港警濫暴，警察愈是濫暴，民眾就愈不信任警察，現在更有7成民調不認同警方作法。

對此，陳百祥回應，才不相信民調結果，更強調只有警方可維持治安，表示自己沒看到警察暴力，更強調，如果年輕人不攻擊警察，警察又怎會用暴力？警察不過是以暴制暴。

針對警員在荃灣開真槍擊中示威者一事，陳百祥認為，示威者持鐵棍，無可厚非。對此，杜汶澤指出，示威者手持的是「膠管」；而針對新屋嶺頻傳的強姦事件，陳百祥表示，「你們是不是看到海市蜃樓（在幻想）了，辦正事哪有空強姦你」。

而陳百祥表示，如果是他當警務處長，早已開真槍，更搬出美國警察是可以開槍的說法。對此，杜汶澤指出，美國有人民擁槍的制度，並激動痛斥開槍「絕無人性」，支持開槍絕對是「滅絕人性」。

談到反送中運動應該如何收尾，杜汶澤表示，如果未能解決香港的深層問題，日後類似事件依然會再爆發；而陳百祥則認為，事件結束後，應成立獨立調查委員會徹查事件，但要由德高望重的人主持。

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