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抓到了！中國官媒稱港警止暴「製」亂 網笑：吃誠實豆沙包
2019-11-05 23:35:12
〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動上週末爆發多處衝突，中國官媒《人民日報》旗下「人民網（香港）」專頁今（5）日貼出香港警務處副處長鄧炳強的照片，搭配上「全力以赴、止暴『製』亂」標語，被網友嗆爆後緊急下架。
香港「反送中」運動，上週末港警共拘捕325人、發射逾400發催淚彈。中國官媒《人民日報》旗下「人民網（香港）」專頁今天貼出港警務處副處長鄧炳強照片，吹噓自己親身上陣「平暴」。
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然而，鄧炳強的照片上寫著「全力以赴、止暴『製』亂」8個大字，其中「製」、「制」疑因簡體字而混用，「制止」動亂變成「製造」動亂，貽笑大方，令網友紛紛說，「是吃了誠實豆沙包嗎？」、「繁體字好重要的」、「學好繁體字再來」。
據悉，目前貼文已遭人民網緊急下架，但仍有不少網友早已備份，向人民網諷問：「我很欣賞這張圖，怎麼不見了？」