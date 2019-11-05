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狠婦聯手小王謀殺丈夫 私訊「殺人劇本」超驚悚

慘遭殺害的威廉．泰勒（William Taylor）和妻子安吉拉．泰勒（Angela Taylor）。（圖片擷取於臉書）

慘遭殺害的威廉．泰勒（William Taylor）和妻子安吉拉．泰勒（Angela Taylor）。（圖片擷取於臉書）

2019-11-06 00:26:18

〔即時新聞／綜合報導〕英國69歲富翁威廉．泰勒（William Taylor）失蹤近8個月，最後被漁民在僻靜河岸的淤泥中發現，屍體早已腐爛不堪，幾乎只剩骸骨。檢警調查發現，威廉竟是被妻子安吉拉．泰勒（Angela Taylor）和她的外遇男友所殺害，原因只為威廉不同意離婚。而他們討論如何殺害威廉的驚悚聊天紀錄曝光後，更震驚所有人。

綜合外媒報導，農場主人威廉53歲的妻子安吉拉和大她一歲的男友保羅．坎農（Paul Cannon）以WhatsApp傳訊，討論幻想殘忍殺害威廉的細節，「希望可以切斷威廉的手指和韌帶」、「在他的廚房桌上和下身泡在他的血泊的妳交歡，把他綁在椅子上，強迫他看，最後送他下地獄。」

據報導，威廉患有嚴重耳鳴，但警方發現屍體時卻未戴著助聽器，他常戴的手鍊部分零件也掉落在距離陳屍地點3公里遠的牛舍附近，重重疑點讓警方立刻啟動調查。

警方發現，威廉失蹤當天，保羅傳訊告訴安吉拉，「剛看完《追殺比爾2》lol」，安吉拉則回答說，「很好」，還傳了幾個微笑表情符號。但安吉拉這對情侶的辯護律師認為，他們的信息純屬幻想，並沒有現實依據。在經過11個小時的審議後，陪審團認定安吉拉和保羅犯了謀殺罪，週五法官將宣判。

安吉拉．泰勒（Angela Taylor）的54歲外遇對象保羅．坎農（Paul Cannon）。（圖片擷取於臉書）

安吉拉．泰勒（Angela Taylor）的54歲外遇對象保羅．坎農（Paul Cannon）。（圖片擷取於臉書）

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