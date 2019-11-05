中國侵害網路自由全球最嚴重！自由之家：前所未見的極端

國際性非政府組織「自由之家」（Freedom House）今（5）日發表2019年網路自由度報告指出，中國連續4年被評為全球侵害網路自由最嚴重的國家，其程度達到「前所未見的極端」。（美聯社）

2019-11-05 20:14:44

〔即時新聞／綜合報導〕國際性非政府組織「自由之家」（Freedom House）今（5）日發表2019年網路自由度報告指出，現今網路自由度比10年前更低，中國連續4年被評為全球侵害網路自由最嚴重的國家，其程度達到「前所未見的極端」。

總部位於華盛頓的「自由之家」，週二發布的報告調查了全球65個國家或地區、約全球87%網路用戶，得出的結論是，全球網路自由度已連續9年下降，有47個國家的個人因網路上的政治、社會、宗教言論被捕，有至少31個國家的人因網路活動而遭受肢體暴力。

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報告顯示，在65個國家中，有33國的網路自由退步，包括美國，退步最多的是蘇丹及哈薩克，其次是巴西、孟加拉、辛巴威；有16國的網路自由有改善，進步最多的是衣索比亞，冰島則是全球網路自由度最高的國家。

根據報告，中國連續第4年成為全球侵害網路自由最嚴重國家，因為中國政府在近月香港民主運動期間及天安門廣場屠殺事件30週年之前加強資訊控制，審查制度達到了「前所未有的極端」。

美國方面，執法單位及移民機關加大監視社群媒體的力道，搜索電子裝置以蒐集和平抗議等獲憲法保障行動的資訊。自由之家也指出，美國還有政治事件出現虛假資訊的問題。

自由之家科技與民主研究主任沙巴茲（Adrian Shahbaz）表示，全球有許多國家監控社群媒體平台上的言論，但人工智慧（AI）技術的進步「為自動化大規模監控開闢了新的可能性」，「AI的發展推動了蓬勃發展且不受監管的社群媒體監控市場」。

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