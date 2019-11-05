與員工相戀遭開除 麥當勞前CEO仍能領11億股票

麥當勞前執行長伊斯特布洛克，因陷辦公室戀情遭撤職，如今他卻仍能領取高額的股票獎勵。（彭博）

2019-11-05 23:18:19

〔中央社〕麥當勞前執行長伊斯特布洛克（Steve Easterbrook）因與員工有親密關係、違反公司守則遭開除，但他仍可領取價值超過3700萬美元（約新台幣11億2583萬元）的股票獎勵。

此外，他還將取得67萬5000美元（約新台幣2053萬元）的資遣費和健康保險給付，以及2019年會計年度的按比例發放獎金。

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經調查相關情事，麥當勞董事會1日開會，投票決議開除伊斯特布洛克。儘管他和員工「兩情相悅」，根據麥當勞「商業行為準則」，「有直接或間接上司屬下關係的員工不得約會或有性關係」。

不過，麥當勞4日指出，與伊斯特布洛克的聘僱關係為「無事由」終止。這意味公司認為，伊斯特布洛克的違規行為尚不至於嚴重到有必要禁止他領取資遣費。他的健康保險福利也還將持續18個月。

媒體報導，並非所有基於類似理由遭開除的企業執行長都像伊斯特布洛克這麼幸運。半導體業巨擘英特爾公司（Intel）前執行長科再奇（Brian Krzanich）去年也因董事會知悉他和員工有兩廂情願的親密關係而被開除，事後他不但放棄價值數千萬美元的股權獎勵，還領不到資遣費。

根據伊斯特布洛克與麥當勞簽署的協議，他承諾未來將配合公司的調查行動和相關法律事務，近兩年也會避免任職於麥當勞的直接競爭對手。

法新社報導，隨著「我也是」（#MeToo）反性騷運動延燒，美國有越來越多企業著手規範員工的「辦公室戀情」，而伊斯特布洛克不過是因違反相關內部規定遭開除或被迫辭職的諸多高階經理人之一。

除了企業界，政治圈也有類似趨勢，被迫去職的也不全是男性。美國民主黨籍加州聯邦眾議員凱蒂．希爾（Katie Hill）10月底即因與部屬有親密關係、違反眾院紀律規範而辭職。

根據美國人力資源管理協會（Society for Human Resource Management），美國2013年有42%勞工受雇於針對辦公室戀情有書面或口頭政策的企業。

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