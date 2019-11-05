香港人反抗》流亡近2年 黃台仰籲港人堅定國際戰線

在香港「魚蛋革命」後流亡海外的「本土民主前線」前召集人黃台仰，拍攝影片分享他的觀察，呼籲港人堅定說服國際，並多聲援被中國壓迫的台、疆、藏等群體。（圖擷取自Youtube）

2019-11-05 16:48:35

〔即時新聞／綜合報導〕在2016年香港「魚蛋革命」中被捕，隔年流亡海外的「本土民主前線」前召集人黃台仰，拍攝影片分享他在「國際戰線」的觀察與看法。對於未來抗爭的路，他呼籲香港人要堅定說服國際，改變對中國看法，並重視運動團結性，多聲援被中共壓迫其他群體，包含台灣、新疆、西藏等。

黃台仰在影片中表示，當天11月1日是他流亡第728日，反送中至今已持續近5個月，他持續向各國政要、組織及媒體解釋香港現況。黃台仰說，「每個國家都必然將他們自身的利益放在首位」，例如德國在香港問題上態度較保守，因為中國是他們最大貿易夥伴，如果香港人要各國勇於表態，所要做的事是改變他們對中國的看法，而這個改變，在許多國家才剛剛開始，香港人要透過自身，讓全世界意識到中共作為流氓政權的邪惡。

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黃台仰指出，國際社會重視運動的團結性，香港抗爭運動在國際社會眼中，與其他被中國壓迫的民族一樣，都在對抗中共政權。香港人必須關注其他群體，包含台灣、新疆、西藏，甚至在抱有同樣信念的中國人。

黃台仰表示，在數個月的抗爭中，在德香港人舉辦集會、講座等，更有登報者在當地成立港人在德協會。黃台仰說，「在國際戰線上，時間站在我們這一方；而香港戰線，就需要大家堅毅不屈地去守住」相信「最終有一天，所有流亡的香港人都能夠回到一個屬於香港人的香港」。

黃台仰與另一名「本土民主前線」的成員李東昇於2017年11月流亡海外，到德國申請政治庇護，在 2018年5月獲得批准。今年兩人在德國首度公開露面，參加綠黨舉辦的六四事件30週年研討會。

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