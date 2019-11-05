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就是哈日！ 中國冬季往返日本航班數爆增創新高

隨著關係改善，中國飛往日本的航班大幅增加，創下歷史紀錄。（彭博）

隨著關係改善，中國飛往日本的航班大幅增加，創下歷史紀錄。（彭博）

2019-11-05 15:02:41

〔即時新聞／綜合報導〕儘管普遍存在反日情結，但中國人赴日旅遊仍是大宗，隨著中日關係改善，中國各航空的冬季時刻表中，飛往日本的航班大幅增加，總計1週有超過1130個往返航班，創下歷史新高，未來赴日的中國遊客將進一步增加。

根據《共同社》報導，與夏季時刻表相比，中國各航空公司的冬季時刻表增加了超過230個往返日本的航班，超越南韓的航空公司，躍居各國榜首。中、日9月同意的放寬限制措施，使得各機場航班大幅增加，日本成田機場據消息人士聲稱，已「接到超出310個往返航班的請求」。

此外還有連接日本地方城市和中國中小城市，填補了日韓關係惡化導致南韓停飛的航線。一名日本政府人士表示，「將吸納中國人旺盛的赴日需求。」

日本國土交通省和中國民用航空局9月2日起，階段性放寬對中國航空公司在日本成田起降的航班限制，並廢除了北京、上海飛往羽田、成田以外地方機場的航班限制。

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