超暖！ 自閉症病患需換心 美護理師靠收養助取得資格

高功能自閉症的27歲男子喬納森（Jonathan Pinkard）被護理師洛莉（Lori Wood）領養後，獲得換心手術的資格，現已痊癒。（截自Piedmont Healthcare臉書影片）

2019-11-05 15:06:59

〔即時新聞／綜合報導〕白衣天使在人間！美國喬治亞州一名有高功能自閉症的27歲男子喬納森（Jonathan Pinkard）罹患心臟疾病，急需移植手術的他卻因為缺乏術後「後援」而無法接受移植手術。喬納森的護理師洛莉（Lori Wood）在了解狀況後，義無反顧的透過收養手續使他成功取得移植許可；現在喬納森已經擺脫病魔，洛莉也致力於培養喬納森的獨立能力。

根據《福斯新聞》報導，喬納森於2018年8月突然病倒，並被診斷急需換心手術來維持生命。然而，一手養大他的祖母早已辭世，母親則住在療養院，孤苦伶仃的喬納森因為缺乏「後援」，術後無人照顧，導致無法取得換心資格。

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直到12月，在院中苦苦等候的喬納森終於盼來了希望。57歲的護理師洛莉接手了喬納森的照護工作，並理解了他的處境。令人動容的是，在接手喬納森的2日後，洛莉很快地決定要領養他；洛莉坦言，見到病患無法獲得所需的治療是令人沮喪的，她必須幫助這位患者。

洛莉並沒有做過多的思考，她認為，自己擁有一間房和護理師身分，完全足以照護他，若她不帶喬納森回家，他可能因病喪命，整件事就是這麼簡單（no-brainer）。於是，洛莉透過領養手續成為喬納森的監護人，兩人展開共同生活，並在8月成功接受換心手術。喬納森表示，洛莉把自己當成家人，沒有洛莉就沒有今天的他，洛莉所做的一切令他感激。

喬納森康復後，洛莉也致力於培養喬納森獨立謀生的能力；喬納森本人也立下目標，期望在12月回到職場工作。洛莉無私且大愛的奉獻獲得各界肯定的掌聲，同時也在今年獲頒美國的總統教育獎（President's Award）殊榮。

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