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不藏了！男神基努李維牽手女友大方走紅毯

基努李維與女友格蘭特出席藝術活動。（歐新社）

基努李維與女友格蘭特出席藝術活動。（歐新社）

2019-11-05 12:02:51

〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢巨星基努李維（Keanu Reeves）個性低調，感情世界一向受娛樂圈關注；如今男神不再藏私，近日出席由洛杉磯郡立美術館舉辦的藝術電影晚宴時，與女友藝術家格蘭特（Alexandra Grant）牽手出席，成為鎂光燈焦點。

綜合媒體報導，55歲的基努李維與46歲的格蘭特結緣於2011年，當年兩人為基努李維出版的書籍《Ode to Happiness》合作，2016年再攜手出版《Shadows》一書，由基努李維執筆，格蘭特作畫。

兩人當地時間3日現身藝術電影晚宴，基努李維身著招牌黑色西裝，格蘭特一襲婉約深藍色禮服，在紅毯上大方牽手微笑讓攝影師捕捉畫面。

基努李維近來再迎事業高峰，《捍衛任務3：全面開戰》、《玩具總動員4》先後上映，並宣布將重返《駭客任務4》尼歐一角，以及在明年推出的遊戲大作《電馭叛客2077》擔任要角。

基努李維和格蘭特大方牽手微笑讓攝影師捕捉畫面。（歐新社）

基努李維和格蘭特大方牽手微笑讓攝影師捕捉畫面。（歐新社）

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