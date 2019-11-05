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中國公安部長稱公安姓黨 評論：直接宣誓成為黨衛隊

中國公安部長趙克志近日表示，要牢牢把握「公安姓黨」的根本政治屬性，堅決捍衛黨的執政安全和中國社會主義制度安全。這番言論引發外界議論。並指這等於直接宣誓公安是「黨衛隊」。圖為中國國家主席習近平。（資料照，法新社）

中國公安部長趙克志近日表示，要牢牢把握「公安姓黨」的根本政治屬性，堅決捍衛黨的執政安全和中國社會主義制度安全。這番言論引發外界議論。並指這等於直接宣誓公安是「黨衛隊」。圖為中國國家主席習近平。（資料照，法新社）

2019-11-05 14:18:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國公安部於11月1日、2日分別召開公安部黨委會議，以及部直屬機關傳達學習黨的19屆四中全會精神幹部大會，會中中國國務委員、公安部長趙克志強調，要牢牢把握「公安姓黨」的根本政治屬性，堅決捍衛黨的執政安全和中國社會主義制度安全。評論人士紛紛對此表示意見，有人認為這等於直接宣誓公安是「黨衛隊」。

趙克志近日表示，為緊緊圍繞堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總目標，得牢牢把握「公安姓黨」的根本政治屬性，毫不動搖地堅持黨對公安工作的絕對領導，貫徹黨對公安工作的全方位領導，也要不斷深化反滲透反顛覆反分裂反邪教反恐怖鬥爭，堅決捍衛黨的執政安全和我國社會主義制度安全，確保社會大局持續穩定。

據《新唐人電視台》報導，針對這番言論，中國維權人士胡佳指出，公安部這番赤裸表態的言論，除了是向習近平表忠，另一方面等於宣布自己扮演的是中共鷹犬的「黨衛隊」角色，中國恐將進入更加瘋狂的抓捕時代。

流亡加拿大的中國維權律師祝聖武則認為，其實「公安姓黨」早已是事實，公安機關以黨的意志為最高原則，可以公然知法犯法，甚至殺人放火、活摘器官以及建立新疆建集中營，因此也是中國惡劣人權紀錄的主要炮製者。

事實上，近年來中共已有越來越多的政府機構宣布姓黨，包含「黨校姓黨」、「軍報姓黨」、「央視姓黨」，甚至連私營企業也被強加管控，除了強制要求私企設立黨委，甚至公然向私企派駐官員或接管私企財務。因此連私有財產也有「姓黨」的趨勢。

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