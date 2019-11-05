新德里災難級霧霾籠罩 專家：「完美風暴」來襲

新德里霧霾災情達高峰。（法新社）

2019-11-05 10:01:11

〔即時新聞／綜合報導〕印度首都新德里遭濃重霾害壟罩，有害空氣濃度飆高至世界衛生組織（WHO）公布安全數值的20倍，創下近年最嚴重紀錄，外媒引述最新研究報告指出，學界早已針對這次嚴重空汙做出警告，當時便曾預告將有一場「完美風暴」來襲，將空汙的惡劣程度推上高峰。

根據《CNN》報導，新德里惡劣的災難級霧霾持續惡化，讓當局不得不緊急宣布公共衛生政策，推出臨時交通管制措施，限制道路上的汽車數量，學校陸續停課，航班亦紛紛改道，當地空氣品質指標（AQI）一度飆高至500的「危害」等級。

請繼續往下閱讀...

《CNN》引述美國康乃爾大學（Cornell University）7月份發表的一項研究指出，新德里一直是全球污染最嚴重的城市之一，但本週的空氣品質異常惡劣，源自於焚燒作物、季節性天氣等因素結合而成的「完美風暴」（perfect storm），產生一股巨大的熱風，將當地運輸、工業、發電排放的汙染物籠罩在地表。

研究指出，11月的這場風暴將使大氣中的細懸浮微粒濃度飆高將近3成，且由於地形影響，鄰近喜馬拉雅山已成為天然屏障，讓空氣污染物無法向外擴散，最終演變成這場致命的汙染災害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法