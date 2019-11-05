中惠台措施提領事權 駐荷處指玩笑開大了

2019-11-05 02:51:01

〔中央社〕中國今天公布對台26條措施，其中包括民眾可向陸方駐外領使館尋求領事保護及申請旅行證件，駐荷蘭代表處回應這是錯誤訊息，並諷「今天不是愚人節」，「對面同學玩笑開大了」。

中國國台辦今天公布提供台灣民眾同等待遇措施，簡稱「26條措施」，外交部長吳釗燮在推特用簡體字發文回嗆，看起來好多條，但台灣用不到一國兩制，「給你們人民多點自由也不錯喔」。

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對台26條措施其中第14條明載「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」。

外交部對此嚴正聲明，中華民國台灣是主權國家，政府對國民行使領事權與中國無涉，不需要也不會委託中國政府代為行使。

而駐荷蘭代表處也在臉書上發出一則「溫馨提醒，但態度嚴肅」貼文，表示針對中方「對台26條措施」提到領事權部分，絕對是不正確訊息，只有中華民國駐外館處才能夠發給在國外生活、工作、旅遊的民眾正牌護照。

而中華民國這一本享有免簽證、落地簽證或者電子簽證以通行全球168個國家或地區便利待遇的正牌護照，要是走錯地方，拿到的「旅行證件」可就沒這麼方便囉。

駐荷處表示，外交部同仁會繼續努力維護大家在國外的權益，最後還標註「今天又不是愚人節」、「對面同學的玩笑可開大了」。（編輯：張佑之）

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