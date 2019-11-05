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道瓊再創歷史新高點！川普：好好花你的錢吧

美股道瓊工業指數4日開盤創下歷史新高點。（路透）

美股道瓊工業指數4日開盤創下歷史新高點。（路透）

2019-11-05 00:28:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國道瓊工業指數（DJI）4日開盤一度攀升至27517.58點，突破7月15日的27359.16點紀錄，創下歷史高點，美國總統川普對此指出，「股票市場創高點紀錄，好好花你的錢吧！」

綜合媒體報導，美股市場樂觀情緒源自於聯準會（FED）今年以來第3度降息，甚至暗示將在可預見的未來不會升息，而美國1日強勁的就業報告也支撐股票上漲趨勢，政府部門當時指出，美國10月份經濟有所成長，增加了12.8萬個工作機會。

此外，美中貿易戰狀況有所趨緩也帶動股市成長，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）3日表示，美國企業會在非常短的時間內，獲得向中國電信巨擘華為出售產品的許可；而在此前，中國1日表示，在上週與美方進行貿易談判後，原則上與美國達成了共識。

美中貿易戰已持續一年多，最近達成協議的可能性有所提高，總統川普上個月曾提到，雙方已經達成了非常重要的第一階段貿易協議，預計將於11月下旬簽署協定；對於美股今日開盤創下新高點，川普也在第一時間於推特表示，「股票市場創高點紀錄，好好花你的錢吧！」

截至台灣時間午夜零時10分，美國道瓊工業指數暫收27491.16點，上漲143.8點，漲幅53%，開盤時為27402.06點，同時也是目前的最低點，盤中最高來到27517.58點，目前小幅拉回但持續上下震盪。

川普臉書推文

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