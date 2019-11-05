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印度不簽「RCEP」了！其餘國家預計明年簽約

印度4日宣布不參與由中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。圖為印度總理莫迪。（法新社）

印度4日宣布不參與由中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。圖為印度總理莫迪。（法新社）

2019-11-05 01:07:00

首次上稿 00:14
更新時間 01:07

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕歷經7年談判後，印度4日宣布不參與由中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），其餘有意簽署的國家計畫於明年簽署協定。

綜合外電報導，在將於4日晚上閉幕的東協峰會當中，東協成員國與中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭、印度針對「區域全面經濟夥伴協定」進行激烈的談判。印度在會議結束後宣布，考量國內產業可能受到中國產品衝擊，印度不會簽署「區域全面經濟夥伴協定」。其餘15國則在稍早進行完草案的法律審查後，表示他們計畫於明年簽署協定。

印度負責東亞事務的外交部次長辛赫（Vijay Thakur Singh）表示，這個決定反映了印度對全球情勢與協議公平性的評估，印度重大的核心問題一直沒有被解決，「總理莫迪（Narendra Modi）考量協議會衝擊普通人民的生計，才做了這個決定」。

一開始由東協十國發起、中國積極推動的「區域全面經濟夥伴協定」，目標是搶下全球30%的GDP、囊括全球一半的人口，至今16國已經商議7年，由於各國意見仍存分歧，至今尚未正式簽署。

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